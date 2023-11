Violenze nei confronti della moglie, arrestato 60enne foggiano

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura è stata notificata a carico di un foggiano di circa 60 anni per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Il provvedimento è scaturito anche in seguito di numerosi interventi fatti dalla polizia nell’abitazione dei coniugi dove gli investigatori della squadra mobile hanno raccolto elementi di colpevolezza a carico dell’uomo. Stando a quanto emerso durante le indagini, la donna viveva in un costante stato di ansia e timore per la propria incolumità, con conseguente turbamento psicologico, dovuto alle continue minacce rivoltele dal marito. Situazione che si sarebbe ulteriormente aggravata quando la donna ha deciso di avviare le pratiche della separazione, con un’escalation di presunti maltrattamenti fisici e psicologici.