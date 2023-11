Auto tamponata per far passare un cane sulle strisce

Il video, che da un po’ impazza in rete mostra l’esito “acrobatico” di un tamponamento in pieno centro urbano. Da ciò che si vede nel breve filmato l’automobilista si ferma per fare attraversare un cane sulle strisce pedonali e viene tamponato da uno scooter. Il motociclista non se ne accorge e si schianta nella parte posteriore facendo così, per effetto domino, un volo sopra il tetto dell’auto ritrovandosi dopo un paio di capriole a finire sul parabrezza anteriore dell’auto. Alla fine tanta paura e qualche danno ai mezzi. Per fortuna solo disagi al traffico che si sono verificati durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati. Una scena che viene immortalata dalla telecamera di sorveglianza della strada che riesce a riprendere la tragicomica esibizione del fortunato (è il caso di dirlo) motociclista.