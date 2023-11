Beve integratore e si sente male, la Asl Brindisi ritira il prodotto

La Asl di Brindisi ha disposto il ritiro dal commercio ed il richiamo all’uso dell’integratore alimentare ingerito nei giorni scorsi da un bambino di sei anni a Napoli, e che in seguito ha riportato danni all’esofago e allo stomaco. Lo comunica la stessa Asl che è intervenuta in quanto l’azienda produttrice ha la sede amministrativa a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Gli stabilimenti di produzione sono invece nella Bat. Il prodotto è composto da idrossido di potassio ed il bambino, a quanto si apprende, avrebbe ingerito l’integratore non diluito contrariamente alle indicazioni riportate nelle modalità di uso. La stessa Asl ha avviato accertamenti su altri prodotti commercializzati con il marchio dell’azienda brindisina. Il provvedimento per il ritiro del commercio è stato attivato dopo la segnalazione giunta il 26 ottobre dal centro Antiveleni di Pavia che ha informato il ministero della Salute e poi Regione Puglia e Asl Brindisi in seguito all’intossicazione del bambino. (foto repertorio)