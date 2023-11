Donna accoltellata a Monopoli, gli amici avviano raccolta fondi

Dory è la donna e mamma di 35 anni di Monopoli che il 2 novembre scorso è stata aggredita dall’ex compagno mentre andava a lavoro. La donna si era trasferita a casa della madre proprio per le continue minacce dell’uomo che, come riportano i giornali, l’ha aspettata sotto casa per accoltellarla. Dory si è salvata grazie all’intervento tempestivo di sua madre. Ora per lei gli amici hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe: “Per offrire un sostegno tangibile nei suoi confronti perché possa compiere i primi passi sul lungo cammino della sua ripresa fisica e psicologica”. In poche ore sono arrivate donazioni e attestati di vicinanza alla donna sopravvissuta alla violenza efferata.

“Dory ha lottato tra la vita e la morte in rianimazione al policlinico di Bari, ma adesso possiamo dire che grazie alla sua forza e tenacia ce la farà. La strada è lunga e dovrà affrontare ancora diversi interventi – scrivono sulla piattaforma gli organizzatori della raccolta fondi – In molti ci hanno chiesto cosa si può fare per aiutarla. Ringraziamo in anticipo chiunque parteciperà a questa raccolta fondi anche solo condividendo con più persone possibili questa pagina e la sua storia. Forza DORY”. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link.

La 35enne è uscita dalla Rianimazione del Policlinico di Bari dopo aver lottato per la sua vita. Sarà trasferita nelle prossime ore nel reparto di Chirurgia plastica.