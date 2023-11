Feralpisalò-Bari, Marino: “E’ stato complicato superare le difficoltà”

Vincere per proseguire la striscia positiva e avvicinarsi alle zone nobili della classifica del campionato di serie B. E’ questa la ‘mission’ del Bari impegnato sul campo di Piacenza contro la Feralpisalò, fanalino di coda del torneo cadetto.

Feralpisalò – Bari, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie B, si giocherà domani, sabato 11 novembre: fischio d’inizio alle ore 14.

L’avversario – La Feralpisalò è una società calcistica italiana, fondata nel 2009, che rappresenta le città di Salò (dove ha sede) e Lonato del Garda, entrambe in provincia di Brescia. Nella stagione 2022-2023 ha colto il maggior successo della propria storia, vincendo il girone A della Serie C e ottenendo così per la prima volta il diritto a partecipare alla Serie B.

La squadra nasce a seguito della fusione tra due club preesistenti: l’A.C. Salò Valsabbia (nata nel 1985 con il nome di A.C. Salò Benaco) e l’A.C. Feralpi Lonato di Lonato del Garda (nata nel 1963 con il nome di Pejo Lonato). Quest’ultima fu rinominata dieci anni dopo a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo Feralpi (attivo nel settore siderurgico), che ha poi supervisionato l’unione tra i due club e ne ha finanziato la progressiva crescita

I precedenti tra Feralpisalò e Bari sono soltanto due e risalgono ai playoff di serie c della stagione 2020/21. Il primo confronto è del 23 maggio 2021: la gara terminò 1-0 per i lombardi grazie ad una rete di Tulli. La sfida di ritorno si disputò invece il 26 maggio allo stadio ‘San Nicola’ e finì 0-0. I biancorossi vennero eliminati dalla competizione.

Ecco i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie: Giuseppe Greco, Simone Benedetti, Luca Siligardi, Emanuele Suagher, Mattia Montini e Michele Rinaldi.

Ex del match saranno: Vittorio Parigini, Luca Ceppitelli e Michele Camporese nella Feralpisalò, oltre ad Alessandro Gazzi, allenatore in seconda del club lombardo.

A proposito di tecnici, ecco come il mister del Bari, Pasquale Marino, ha presentato la gara: “Stiamo migliorando, vedo tanta applicazione da parte dei ragazzi, che hanno provato a venire fuori da un momento difficile e non è stato semplice visto che il Bari non è mai stato in difficoltà negli ultimi anni. Senza dimenticarci che qui l’ambiente è abbastanza esigente. Feralpisalò? Se li sottovalutiamo faremmo un errore, perchè hanno fatto un’ottima gara a Cosenza”.

Marino si è anche soffermato sulla condizione dei singoli: “Abbiamo tantissimi margini di miglioramento sia dal punto di vista tecnico – tattico che fisico, ma dobbiamo cercare di migliorare i concetti che stiamo portando avanti. I ragazzi che erano indietro, compreso Aramu, stanno migliorando di settimana in settimana”.

In casa Feralpisalò, ha parlato l’allenatore Marzo Zaffaroni: “Dobbiamo mettere in campo tutti ciò che abbiamo, anche sotto l’aspetto del carattere, perché affrontiamo una squadra molto forte. Abbiamo parecchie assenze, soprattutto in difesa, quindi non possiamo giocarci tutte le nostre carte, ma sono convinto che possiamo ugualmente fare bene. Bisognerà però lottare su tutti i palloni. Tanti tifosi del Bari al ‘Garilli’? Non dobbiamo curarcene, anzi, dobbiamo pensare solamente a fare bene per dimostrare di meritare l’affetto dei nostri supporter, che non sono tanti, ma che si fanno comunque sentire”.

PROBABILI FORMAZIONI:

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco, Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella, Zennaro, Fiordilino, Balestrero, Felici, Compagnon, La Mantia.

BARI (3-5-2): Brenno, Pucino, Vicari, Di Cesare, Dorval, Koutsoupias, Acampora, Sibilli, Ricci, Nasti, Diaw.

Arbitrerà la gara il signor Kevin Bonacina della sezione arbitrale di Bergamo. Gli assistenti saranno Marco Trinchieri della sezione di Milano e Marco Ceccon della sezione di Lovere. Quarto ufficiale sarà Marco Peletti della sezione di Crema, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati (Pistoia), coadiuvato dall’ AVAR Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).