Fiumi di cioccolato artigianale, a Bari è festa

Questa mattina, alle ore 11.30, in Piazza Umberto, l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone e il presidente del I Municipio Lorenzo Leonetti parteciperanno al taglio del nastro inaugurale della Festa del Cioccolato di Bari 2023, che prenderà il via oggi e proseguirà fino a domenica 12 novembre. L’evento, che interessa la gastronomia di settore, prevede laboratori didattici, nei quali i maestri cioccolatieri effettueranno dimostrazioni sul cioccolato “artigianale” con l’obiettivo di promuovere una cultura alimentare per grandi e piccini, che prevede il cioccolato quale alimento utile per il benessere.

Fulcro della manifestazione è quindi il cioccolato inteso a 360°, non come prodotto puramente commerciale, ma valorizzato come prodotto d’eccellenza gastronomica. Particolare attenzione sarà data all’arte della lavorazione del cioccolato, intesa come pratica artigiana dei maestri cioccolatieri arricchita dalle moderne tecniche di lavorazione del prodotto. La “Festa del Cioccolato” prevede anche una rappresentanza di Maestri cioccolatieri dell’Associazione “Choco Amore” che incontreranno gli artigiani del cioccolato locali. L’evento coinvolgerà associazioni benefiche e ludiche con iniziative anche per i più piccoli in un ricco programma di appuntamenti.

“Siamo lieti di aver rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la Festa del cioccolato, un’iniziativa che intende valorizzare la maestria dei cioccolatieri e le qualità del cioccolato artigianale, un prodotto genuino e salutare per tutti, in quanto realizzato senza additivi e conservanti – ha dichiarato Carla Palone -. In questo weekend, quindi, piazza Umberto sarà particolarmente attrattiva grazie all’allestimento di questa manifestazione, che continua a richiamare gli appassionati di cioccolato e i golosi di ogni età”.

“Sui banchi, tra i tanti prodotti in esposizione, ci sono le creazioni dei migliori artigiani cioccolatieri: borse, scarpe, macchine fotografiche, personaggi dei cartoni animati e attrezzi degli antichi mestieri, tutti rigorosamente di cioccolato – ha commetnato Lorenzo Leonetti -. Con questa manifestazione, oltre a valorizzare l’artigianato alimentare, speriamo di portare tante famiglie e bambini in una piazza storica, molto cara ai baresi. La nostra ricetta resta quella di animare piazza Umberto con iniziative interessanti in grado di richiamare tante persone”.