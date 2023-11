Incidente sulla A43, strage di mucche sull’autostrada

Lo scontro è avvenuto sulla A43, nei pressi di Saint-Laurent-de-Mure, in direzione Lione/Chambéry. Un semirimorchio che trasportava 56 bovini si è schiantato contro il molo di un ponte. Il conducente del veicolo è rimasto illeso, ma molti degli animali sono rimasti feriti. Molti sono morti, altri vagano ancora lungo la strada. Sul posto, oltre ai cinquanta vigili del fuoco intervenuti sull’incidente, sono intervenuti i servizi veterinari come rinforzi per sopprimere gli animali colpiti. La circolazione è stata direttamente interrotta sull’autostrada in entrambe le direzioni. Chiuso anche l’accesso alla A432, l’incidente è avvenuto proprio allo svincolo autostradale. In un comunicato, la prefettura precisa che ciò è dovuto “alla complessità del coordinamento di numerosi attori (macelli, imprese di rendering, veterinari, ecc.)”. Interrotta alla circolazione in entrambe le direzioni tra Manissieux e Isère, la circolazione è ripresa alle 11 in direzione di Lione.

Da questo incidente sono derivati ​​numerosi ingorghi , che hanno paralizzato parte del traffico nel Nord-Isère e nell’est dell’agglomerato per buona parte della mattinata. Prima dell’incidente, mentre si era formato un ingorgo, un automobilista, bloccato nel traffico, ha deciso di fare dietrofront. Ha preso l’autostrada in senso contrario e si è scontrato frontalmente con un’auto. La persona alla guida di quest’ultimo, è stata trasportata in assoluta emergenza. Il video, postato in rete, mostra l’esito di un gravissimo incidente con alcuni animali morti, altri gravemente feriti e, i più fortunati, che vagano in autostrada.