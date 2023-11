L’antimafia scende in piazza nel Foggiano con don Ciotti

Ci sarà anche don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, domani mattina a Manfredonia, nel Foggiano, alla mobilitazione contro le mafie organizzata dal coordinamento provinciale di Libera Foggia, in collaborazione con la diocesi di Manfredonia. Alla mobilitazione – spiegano gli organizzatori – parteciperanno migliaia di persone appartenenti a diverse realtà istituzionali, amministrative, scolastiche, ecclesiali, associative, per dire no alle mafie e a ogni forma di violenza e sopraffazione. Sono previsti gli interventi di don Ciotti e padre Franco Moscone, vescovo della diocesi di Manfredonia. “Essere domani a Manfredonia – spiega Federica Bianchi, referente provinciale e coreferente regionale di Libera – è un profondo atto d’amore nei confronti della città e dell’intero territorio di Capitanata che ci spinge ad impegnarci di più tutti per liberarla dalla presenza di una mafia che non si fa scrupoli a distruggere tutta la bellezza che c’è”.