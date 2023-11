“Now and Then”, il grande ritorno dei Beatles

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Now and then”

Senza tempo. Ci piace definire così sia i Beatles che la loro musica. E ancora una volta, dopo tanto tempo, sono stati in grado di catturare il cuore dei fan con l’ultimo singolo appena uscito “Now and then”.

La band iconica, composta da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, ha segnato un’era nella storia della musica, contribuendo a plasmare il panorama musicale degli anni ’60.

Ma la verità è che ancora dopo decenni, la loro influenza è rilevante.

La loro storia inizia a Liverpool, dove i quattro giovani talenti si uniscono per formare i Beatles nel lontano 1960. Da allora un susseguirsi di successi: “Hey Jude,” “Let It Be,” e “A Hard Day’s Night” diventano infatti inno per intere generazioni.

Blues, rock, beat, pop, hard rock, psichedelia, pop art e beat generation si incrociano e si fondono nei brani proposti dalla band. Sempre differenti, sempre originali, sempre sorprendenti.

E proprio sorprendenti sono stati anche nell’ultimo brano, per l’appunto “Now and then”. Dopo quasi 60 anni dal loro debutto, i Beatles tornano a cavalcare la scena musicale con un brano realizzato grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il brano è stato infatti costruito a partire da un provino di Jhon Lennon risalente agli anni ’70. Attraverso un complesso software sono riusciti ad isolare la voce di Lennon dal pianoforte, creando così un arrangiamento moderno attorno alla linea vocale originale.

Paul McCartney e Ringo Starr hanno poi ultimato il brano e sono anche state aggiunte parti di chitarra di George Harrison risalenti agli anni ’90.

La ballata è firmata Beatles, e questo è riconoscibile fin dalle prime note, perché riflette il suono tipico delle ballate dei Beatles del periodo Abbey Road. La melodia di Lennon e il suo timbro emozionano, rappresentano il cuore del brano.

Un brano dal carattere vintage ma dalle note moderne, un mix realizzato con inconfondibile maestria.

“Now and Then – The Last Beatles Song” è invece il titolo del corto, diretto da Olivér Murray, che ripercorre la storia della canzone “Now and Then” ed è possibile vederlo sul profilo ufficiale YouTube dei Beatles da mercoledì 1 novembre.

Foto: Flickr