Paddle surf, atleta barese tenta il Guinness World Record

L’atleta barese Vincenzo Manobianco, tre volte campione italiano di canoa olimpica e tre volte campione italiano nel sup, ha effettuato un tentativo ufficiale per il Guinness World Record nella disciplina del Paddle Surf. L’obiettivo del tentativo di Vincenzo Manobianco era quello di equiparare o superare il numero di 17 rotazioni a 360° su una tavola Paddle Surf in un minuto. L’atleta ha sorpreso tutti superando l’obiettivo iniziale con 18 rotazioni e poi alzando l’asticella a 20 rotazioni, dimostrando agilità e destrezza nella disciplina del SUP.

A supervisionare la prova c’erano il giudice Raffaele Callea, fisioterapista della nazionale di atletica leggera con tre Olimpiadi alle spalle, e il suo vice Pietro Devito. Al momento, si sta aspettando l’ufficialità della prova da parte dell’organizzazione Guinness World Records. L’atleta ha commentato: “Sono onorato di aver avuto l’opportunità di tentare questo record e sono grato per il sostegno della mia famiglia, degli amici e di tutti i presenti. Spero che questo risultato possa ispirare altri a mettersi alla prova e perseguire i propri sogni.”