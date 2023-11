Bari, controlli e screening medici gratuiti in piazza del Ferrarese

Ritorna anche quest’anno a Bari la carovana del PrevenTour, l’iniziativa itinerante che porta la prevenzione sanitaria ai cittadini direttamente nelle piazze delle città. La tappa barese si terrà, a partire dalle ore 10.00 di domenica 12 novembre, nella centralissima piazza del Ferrarese, dove per tutta la giornata sarà allestito il “Villaggio della Prevenzione sanitaria” del PrevenTour, una confortevole tendopoli presso cui i cittadini riceveranno materiale informativo e potranno sottoporsi, gratuitamente e senza prenotazione, a controlli sanitari e screening medici.

Saranno effettuati esami audiometrici per la prevenzione dei disturbi al sistema uditivo, visite di otorinolaringoiatria, consulenze pneumologiche; i volontari della Croce Rossa Italiana, oltre a effettuare misurazione della glicemia e controlli della pressione arteriosa, cureranno dimostrazioni di manovre salvavita utili in occasione di incidenti domestici e stradali.

Giunto alla quinta edizione, PrevenTour 2023 è organizzato dall’Associazione “Europa Solidale Onlus” in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e NutriProf (Federazione Nutrizionisti Professionisti Italiani); il comitato scientifico è presieduto dal dott Nicola Stucci, specialista in Otorinolaringoiatria, e dalla dott.ssa Caterina Montereale, specialista in pneumologia. Dal 2016 “Europa Solidale Onlus” eroga gratuitamente cure mediche specialistiche e dentarie ai meno abbienti in propri laboratori, attività resa possibile dalla disponibilità di medici specialisti; presidente è il medico specialista neurologo Giuseppe Russo. Scopo ultimo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione da realizzarsi mediante controlli ed esami sanitari periodici, e non solo quando appaiono i sintomi di una patologia.