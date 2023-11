Bari e le piste ciclabili occupate da bidoni e pilomat

Piste ciclabili occupate da bidoni, pilomat e auto in divieto di sosta. La denuncia è di Lello Sforza, ciclista barese, che ha immortalato diversi punti della città impercorribili per i ciclisti. “Sii felice , sei a Bari, comune premiato quale città ciclabile. Complimenti a tutti, tutti con le fette di salame sugli occhi”, commenta Sforza. Nelle foto si nota soprattutto la pista ciclabile “light” nel rione Marconi perennemente occupata dai cassonetti dell’immondizia. Ma il problema non è solo a Marconi: disagi anche in corso Mazzini, su corso Vittorio Emanuele (dove vengono abbandonati in piena pista i monopattini) e sul lungomare Nazario Sauro.