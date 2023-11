Bari, via Capruzzi e il degrado dei portici: “Si cammina con la paura”

“La situazione è molto migliorata da quando hanno messo le luci, ma non ci si sente sempre sicuri: conviene camminare a passo svelto”. Lo ha raccontato a Borderline24 una cittadina in merito alla percezione della sicurezza sull’estramurale Capruzzi, in particolare in relazione ai portici. Sporcizia e timori soprattutto nelle ore notturne per via di “persone poco raccomandabili che si piazzano in alcuni luoghi e con cui è meglio non incrociare lo sguardo”, sono queste, nello specifico, alcune delle problematiche emerse, ma non condivise da tutti. Andiamo per gradi.

Nelle ore di punta, ma anche in quelle del primo pomeriggio, in cui c’è meno gente rispetto al solito, la zona risulta particolarmente trafficata, nonostante i moltissimi uffici e negozi con le serrande abbassate, i portici sono infatti luogo di transito per raggiungere diversi punti della città. Non tutti però si sentono sereni. “Non siamo della zona, ma da qui passiamo ogni giorno e percorriamo i portici velocemente perché un po’ di paura la abbiamo. Qui si fermano spesso drogati, ubriachi o senza fissa dimora che non ispirano sicurezza” – raccontano due donne. Parole a cui fanno eco quelle di due ragazze più giovani. “Non sono mai accaduti episodi specifici, però ci sono punti in cui non ci si sente al sicuro, come ad esempio vicino al distributore. Poco più vicino, in stazione, ci sono molti controlli, qui invece non ce ne sono. Spesso preferisco comprare l’acqua al bar spendendo 2 euro piuttosto che prenderla al distributore, dove la pagherei 60. Non ci penso neanche a fermarmi. I momenti in cui fa più paura sono sicuramente quelli serali, si cammina a passo svelto, anche se la zona ormai è molto trafficata” – concludono.

“Non ispira molta sicurezza percorrere questi portici – ha raccontato invece un cittadino – sono sporchi, pieni di cartacce e feci di volatici. Anche se sono illuminati spesso bisogna camminare con gli occhi per terra perché si ha paura di incrociare certi sguardi. Non giudico, ma una persona ubriaca e che lo fa con costanza potrebbe essere meno lucida di tanti altri, non si sa mai, quindi preferisco fare questo tratto di corsa. Nelle ore pomeridiane o di mattina la situazione varia, ci sono giorni in cui è trafficata e quindi si sta più tranquilli, altre in cui c’è meno gente, quindi si ha maggiore percezione di essere in pericolo. Sembra un luogo abbandonato rispetto al modo in cui è stata costruita la nuova stazione. Il momento più spettrale è quello notturno, non sai mai chi puoi incontrare e i militari stanno tutti in stazione. Episodi particolari però non gli ho mai vissuti, solo qualcuno che aveva bevuto troppo” – ha concluso.

Non la pensano così i commercianti. “Da un mesetto a questa parte, ovvero da quando hanno messo le luci – racconta Michele, l’edicolante di via Capruzzi – la situazione è migliorata ed è tutto più tranquillo. Certo si sa, nelle vicinanze delle stazioni c’è sempre gente un po’ più su di giri, ma almeno nelle ore lavorative non è mai accaduto nulla di particolare, ne casi eclatanti. Dopo quarant’anni qui non ci fa più paura nulla, ma non è un luogo poco sicuro” – ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di un barista sul posto da oltre due anni. “Apriamo alle 3 del mattino, copriamo una fascia oraria abbastanza ampia – racconta – spesso qui si soffermano senza tetto o persone che si ubriacano, ma sono innocue. Non danno fastidio a nessuno. La situazione è molto migliorata con le luci, prima una funzionava, una no, ora che ci sono fanno tanto la differenza. Qui abbiamo anche un b&b e nessuno si è mai lamentato, è un posto sicuro” – ha concluso.