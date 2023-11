Chiude al traffico via Andrea da Bari: variazione dei percorsi Amtab

L’Amtab informa che a seguito della chiusura al transito temporanea di via Andrea da Bari, per consentire i lavori di trasporto e sollevamento travi sul tetto dell’edificio ubicato al civico n°125, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di domani 12 novembre 2023, i bus delle linee 1, 2, 3, 6, 12, 13, 16, 19, 22, 27, 50 e 53 effettueranno alcune variazioni di percorso.

linee 1, 2, 3, 6, 13, 16, 19 e 53 provenienti da Piazza Moro: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, a sinistra per via Piccinni, con ripresa del percorso ordinario;

linea 12 provenienti da Piazza Moro: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, a destra per via Piccinni, con ripresa del percorso ordinario;

linee 22, 27 e 50 provenienti da Piazza Moro: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario;

Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo le suddette variazioni di percorso. Saranno inoltre istituite due fermate provvisorie su via De Rossi nei pressi dei civici 32 e 114.