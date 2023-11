Harakiri Bari, solo pari con la Feralpisalò: 3-3 al Garilli

Clamoroso al ‘Cibali’ ? No, al ‘Garilli’ di Piacenza dove il Bari ottiene un pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Feralpisalò. Senza ombra di dubbio due punti persi per la squadra di Marino che, in vantaggio di due reti ad inizio ripresa, si è fatta rimontare dai padroni di casa. Per fortuna, ci ha pensato il subentrato Achik a siglare la rete del pareggio. Un vero peccato perchè i galletti hanno avuto in pugno la gara per lunghi tratti e avrebbero potuto portare a casa i tre punti senza molti patemi, data la netta superiorità tecnica. Biancorossi che, col pari odierno, escono dalla zona playoff.

SCELTE INIZIALI: Archiviate le due vittorie consecutive ottenute contro Brescia e Ascoli, il Bari scende in campo allo stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza per affrontare la Feralpisalò, match valido per la tredicesima giornata del campionato di serie B.

Per la sfida ai lombardi, mister Marino recupera Benali e Di Cesare, ma deve rinunciare a Frabotta, fermato da un colpo alla costola ricevuto in allenamento. Il tecnico siciliano conferma il modulo 3-4-1-2: l’unica novità rispetto alla gara interna contro l’Ascoli e il ritorno dal primo minuto di Di Cesare al posto di Zuzek.

Nella Feralpisalò, il tecnico Zaffaroni, deve fare i conti con ben 8 defezioni: in difesa out Bacchetti, Pilati e Tonetto, a centrocampo Voltan, Carraro e Kourfalidis e in attacco Da Cruz e Di Molfetta. L’allenatore milanese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: c’è l’ex Ceppitelli, mentre gli altri due ex biancorossi Parigini e Camporese, partono dalla panchina.

PRIMO TEMPO: Parte forte il Bari e la rete del vantaggio arriva già al minuto 6: Koutsoupias crossa in area e Nasti, in tuffo, insacca la rete dello 0-1. La squadra di casa prova a reagire ma, al minuto 10, l’ex Ceppitelli sbaglia il controllo in fase di impostazione, favorendo il contropiede di Diaw che viene messo giù dal portiere Pizzignacco. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 18 biancorosso che però si fa ipnotizzare dall’estremo difensore della Feralpisalò. La squadra di Zaffaroni prende coraggio e ci prova con Compagnon al minuto 22: l’attaccante scuola Juve si libera di due difensori biancorossi ma calcia a lato. Ma è un fuoco di paglia, perchè la squadra di Marino riprende subito il comando delle operazioni, gestendo il match sino al termine del primo tempo: si va negli spogliatoi con i galletti in vantaggio per 1-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi che hanno iniziato il primo tempo. Il raddoppio dei biancorossi arriva già al minuto 49: Sibilli raccoglie una palla vagante al limite dell’area e fulmina Pizzignacco con un gran tiro. Trascorre solo un minuto e la squadra di casa accorcia subito le distanze grazie ad un’autorete di Di Cesare. La formazione lombarda prende coraggio e va ancora alla conclusione con Letizia, ma Brenno si fa trovare pronto. Ci crede la squadra di Zaffaroni e va vicina alla rete del pari al minuto 57 con Compagnon che sfiora l’incrocio dei pali. Corre ai ripari Marino al minuto 60: fuori Acampora, dentro Maita. Ma la Feralpisalò non demorde e trova la rete del pari al minuto 65 con Zennaro che fulmina Brenno con una gran conclusione. La clamorosa rimonta dei padroni di casa si completa al minuto 73: Felici va via sulla sinistra e serve Sau che di tacco mette in rete il gol del 3-2. Ancora cambi nel Bari al minuto 78: fuori Pucino e Koutsoupias, dentro Aramu e Achik. E l’ex attaccante del Cerignola trova immediatamente la rete del pari al minuto 79 con un bel tocco di piatto. Ma la squadra di Zaffaroni ci crede ancora e va ancora al tiro con Felici, ma Brenno respinge con qualche affanno. Ultimo cambio per i galletti al minuto 85: fuori Diaw dentro Bellomo. Nasti prova a replicare il colpo di testa del primo tempo, ma stavolta con poca fortuna e Pizzignacco para. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Bonacina: Feralpisalò Bari edizione 2023/24 è storia: allo stadio “Leonardo Garilli” termina 3-3.

PAGELLE: Continua il ‘magic moment’ di Sibilli. Pessimo rientro per Di Cesare

Brenno 6, Pucino 5 (78′ Aramu sv), Di Cesare 4,5, Vicari 5, Dorval 5, Acampora 6 (60′ Maita 6), Koutsoupias 6 (78′ Achik 7), Ricci 6,5, Sibilli 7, Diaw 5 (85′ Bellomo sv), Nasti 7

Marino 5

TABELLINO

Risultato finale: 3-3

Marcatori: 6′ Nasti 49′ Sibilli 50′ Di Cesare (aut.) 65′ Zennaro 73′ Sau 79′ Achik

Ammoniti: Pizzignacco, Di Cesare, Diaw, Vicari. Compagnon, Zennaro, Martella. Achik

Espulsi: nessuno

Corner: 1-3

FORMAZIONI INIZIALI:

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco, Balestrero (c), Compagnon, Fiordilino, Zennaro, ceppitelli, Bergonzi, Martella, La Mantia, Letizia, Felici

Panchina: Minelli, Volpe, Ferrarini, Pacurar, Butic, Sau, Libera, Verzeletti, Camporese, Parigini, Pietrelli

All. M. Zaffaroni

BARI (3-4-1-2): Brenno, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Acampora, Koutsoupias, Ricci, Sibilli, Diaw, Nasti

Panchina: Pissardo, Maita, Matino, Benali, Bellomo, Achik, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Aramu, Morachioli

All. P. Marino

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Kevin Bonacina della sezione arbitrale di Bergamo. Assistenti: Marco Trinchieri della sezione di Milano e Marco Ceccon della sezione di Lovere. Quarto ufficiale sarà Marco Peletti della sezione di Crema, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati (Pistoia), coadiuvato dall’ AVAR Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).

(foto ssc Bari)