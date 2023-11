Natale a Bari, nessuna offerta per il bando per le luminarie

La gara per sistemare le luminarie per Natale in centro è andata deserta. Nessuna azienda ha presentato domanda per occuparsi del servizio di allestimento di catene luminose e addobbi natalizi, compresi i servizi connessi e opzionali, per le vie e piazze della città di Bari, con le modalità dell’accordo quadro di durata di 8 mesi e plafond massimo di spesa pari a 200.000 euro.

“Permane l’interesse dell’amministrazione comunale di procedere con l’affidamento – si legge nella determina con la quale è stata dichiarata la gara deserta – per contribuire alla valorizzazione del territorio, attraverso l’allestimento con scenari illuminotecnici anche a tema natalizio, capaci di creare un’atmosfera accogliente e suggestiva che favorisca le attività commerciali anche in considerazione dell’evidente utilità delle luminarie per l’attrattività e il forte richiamo turistico”. Nelle prossime ore sarà quindi pubblicata una nuova procedura di affidamento del servizio di allestimento di catene luminose, solo per le vie Sparano, Argiro e Manzoni ed installazioni luminose nel centro cittadino di Bari, con le modalità dell’accordo quadro, per la durata di otto mesi rivolta a tutti gli operatori economici del mercato elettronico.