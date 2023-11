A Bari lezioni padri e figli in cucina con “Lo svuota frigo”

Si chiama “Lo svuota frigo” ed è una idea del Dipartimento Famiglia e Pari opportunità di Fratelli d’Italia Bari e si realizza grazie alla collaborazione di Antonello Sisto, bancario con la passione per la cucina.

La scuola fa parte di un progetto che ha per focus la valorizzazione della figura paterna all’interno della famiglia moderna, punta al riconoscimento dell’importante ruolo dei padri nell’organizzazione quotidiana dei figli.

Trascorrere del tempo in cucina significa anche conoscere gli alimenti e cimentarsi con poche risorse in frigorifero per preparare un pranzo e “non sprecare mai cibo”.

“Viviamo ormai una società frenetica – commenta Claudia Ciciriello, responsabile del dipartimento famiglia di Fratelli d’Italia a Bari – con mamme e papà comprimari del ruolo educativo dei figli, ma con l’immaginario collettivo che attribuisce alle madri la quasi totalità del merito nella cura dei figli. Bisogna invece riconoscere e supportare l’impegno e la presenza dei padri nella gestione dell’economia domestica, come pure nella crescita dei figli”.

La prima lezione, tenutasi nella Chiesa di San Nicola a Carbonara di Bari, già molto attiva nel sociale attraverso la sua mensa e la disponibilità del parroco don Mario Persano, è stata una sorta di “antipasto” da proporre in tutte le altre parrocchie della città che vorranno aderire all’iniziativa de “lo svuota frigo” con l’auspicio di creare una rete di volontariato e collaborazione in tutti i quartieri.

I pasti preparati da papà e bambini sono stati donati ad un centro di accoglienza.