Bandiera Verde, gli agricoltori italiani premiano la Puglia

“Ancora una volta, a Roma, con un evento di portata nazionale, CIA Agricoltori Italiani ha voluto premiare la Puglia con la Bandiera Verde, massimo riconoscimento e premio istituito dall’organizzazione per segnalare l’eccellenza di imprese, enti e personalità nel campo dell’agricoltura e di politiche innovative per lo sviluppo del comparto. Quest’anno, la Puglia è stata protagonista con la Bandiera Verde assegnata al Comune di Sammichele di Bari e quella andata all’avvocato Paolo Greco, sindaco del comune salentino di Caprarica. Sono premi che ci rendono felici e orgogliosi, perché, ancora una volta, com’è accaduto ogni anno, rappresentano il riconoscimento del valore espresso dal comparto primario pugliese”. Da presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, è Gennaro Sicolo a esprimere grande soddisfazione per gli esiti della ventunesima edizione di “Bandiera Verde Agricoltura”, iniziativa di Cia-Agricoltori Italiani che ogni anno premia aziende, comuni, enti, personalità e organizzazioni che si sono particolarmente distinti per il loro impegno a favore dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale.

Nella sede della Camera di Commercio di Roma, in Piazza di Pietra, la Bandiera Verde Agricoltura è stata consegnata al Comune di Sammichele di Bari. La “Bandiera Verde Speciale” è stata consegnata all’avvocato Paolo Greco, sindaco di Caprarica (Lecce). Questa la motivazione per il premio al Comune di Sammichele di Bari: “Un territorio a spiccata vocazione agricola con il settore che rappresenta la principale risorsa economica. Vengono coltivati prodotti rappresentativi della tipicità locale: olive, ciliegie, uva da tavola e da vino, mandorle. Diffusi sul territorio numerosi frantoi oleari che trasformano le olive locali in olio extravergine ma anche aziende vivaistiche vocate all’export nel bacino del Mediterraneo. La rilevanza del settore, inoltre, trova testimonianza nell’ampia partecipazione di operatori e stakeholders alla “Fiera dell’Agricoltura” organizzata a Sammichele di Bari nel mese di ottobre. Accanto a ciò, iniziative e sagre che animano un turismo di tipo rurale ed enogastronomico a cui si affiancano importanti testimonianze storiche e culturali”.

Lusinghiere anche le motivazioni per la “Bandiera Verde Speciale” assegnata all’avvocato Paolo Greco, sindaco di Caprarica: “Siamo in un territorio, quello salentino, tragicamente colpito dalla Xylella fastidiosa. Una fitopatia che, ormai da anni, ha di fatto azzerato quella che è sempre stata una risorsa straordinaria ed unica dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Un patrimonio, quello degli ulivi secolari, che storicamente e culturalmente ha contraddistinto il paesaggio pugliese rendendolo unico agli occhi di turisti provenienti da ogni parte del mondo. In quest’ottica si inserisce il Premio speciale assegnato all’avvocato Greco dalla Bandiera Verde Agricoltura 2023, per l’impegno profuso che, anche con il “Progetto di Rigenerazione Agricola”, ha messo in atto per rilanciare lo sviluppo di un territorio drammaticamente martoriato dalla Xylella fastidiosa”.