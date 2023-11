Bari, fuochi d’artificio in strada: residenti esasperati

Ancora fuochi d’artificio in città. Un fenomeno che continua ad arrecare disagi ai residenti che ormai a tutte le ore del giorno e della notte si ritrovano a subire rumori assordanti di batterie di fuochi, accese certe volte anche in piena strada. Tantissime le segnalazioni ormai all’ordine del giorno, per un fenomeno al quale sembra non si riesca a trovare una soluzione.