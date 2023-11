Bari, sequestrato veicolo pieno di rifiuti pericolosi

Sequestrato un autocarro carico di rifiuti speciali non pericolosi in Strada Torre Tresca a Bari.

La Polizia Locale durante l’attività di monitoraggio del territorio per il contrasto alle discariche abusive e l’abbandono illecito dei rifiuti, ha sorpreso un autocarro stracarico di rifiuti speciali non pericolosi (ferraglia di vario genere, calcinacci e residui da opere di demolizione) in transito su via Torre Tresca.

Dal controllo documentale del conducente e del veicolo, risultava che lo stesso, proveniente da un Comune limitrofo alla Città Metropolitana, era si’ fornito di copertura assicurativa, ma privo della prescritta revisione periodica e privo dell’iscrizione Albo dei Gestori Ambientali per l’attività di trasporto dei rifiuti.

Il conducente, un soggetto trentenne privo di documenti, veniva identificato presso gli uffici del Comando, dove si accertava essere privo di patente di guida e poiché recidivo nell’ultimo biennio, a carico dello stesso si configurava il reato previsto e punito dall’art 116 co.15 e 17 del codice della strada.

Il mezzo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Puntuale l’informativa di reato all’ A.G. per le fattispecie di reati configurabili nel Testo Unico Ambientale che saranno posti al vaglio dell’autorità giudiziaria per il contraddittorio garantito con la difesa della parte indagata.