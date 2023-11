Bari vista da una bimba di 9 anni: “Vorrei più parchi e più sicurezza”

Più verde e maggiore sicurezza. È il turno della generazione Alpha, i nati dal 2011 in più e di cosa pensano della città di Bari. Sono i bambini di oggi e in questo caso una bimba di 9 anni che ama la sua città. Ama il suo mare e la possibilità di poter andare in spiaggia tutto l’anno a divertirsi con i suoi amici e la sua famiglia.

Una città con più parchi e più giardini e dove sentirsi al sicuro è il grande sogno di una bambina che parla in rappresentanza di una generazione più abituata a viaggiare e fare confronti con altre realtà italiane ed europee. “Vorrei una città dove sentirmi sempre tranquilla”, confessa. La zona che le fa più paura? La stazione.