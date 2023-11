Cucina, alleato del sistema immunitario: in tavola il porro

Ricco di vitamine e alleato del sistema immunitario, oggi in tavola portiamo il porro. Si tratta di un ortaggio versatile e saporito che appartiene alla famiglia delle Alliacee, la stessa della cipolla e dell’aglio. Ricco di nutrienti essenziali, il porro non solo aggiunge sapore ai piatti, ma offre anche numerosi benefici per la salute.

In primis, il porro è una fonte eccellente di vitamine e minerali essenziali per il nostro organismo. È particolarmente ricco di vitamina K, vitamina C, vitamina A, potassio e folati. La vitamina K è fondamentale per la coagulazione del sangue, mentre la vitamina C rinforza il sistema immunitario. Inoltre, le fibre contenute nel porro favoriscono la regolarità intestinale e contribuiscono a mantenere bassi i livelli di colesterolo nel sangue. Queste ultime aiutano anche stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, rendendo il porro un alimento adatto anche per chi soffre di diabete.

Ma non solo. Il porro contiene infatti anche antiossidanti come il flavonoide quercetina, che aiutano a combattere i radicali liberi e a proteggere le cellule dai danni causati dallo stress ossidativo. Questo contribuisce a ridurre il rischio di malattie croniche. Grazie alla presenza di vitamina C e altri nutrienti, infine, il consumo di porro può aiutare a rafforzare il sistema immunitario, rendendo l’organismo più resistente alle infezioni. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Zuppa di porro e patate



Pulite accuratamente i porri e tagliateli a rondelle sottili. Pelate e tagliate le patate a cubetti. In una pentola capiente, fate scaldare un po’ di olio d’oliva e aggiungete la cipolla e l’aglio tritati. Successivamente fateli soffriggere, fino a quando saranno dorati. Aggiungete i porri e le patate. Lasciate cuocere per alcuni minuti, mescolando di tanto in tanto. Versate il brodo vegetale e portate a ebollizione. Abbassate la fiamma e lasciate cuocere a fuoco lento fino a quando le patate saranno morbide. Utilizzando un frullatore ad immersione, frullate la zuppa fino a ottenere una consistenza cremosa. Se necessario, aggiustate di sale e pepe aggiungendo spezie di vostro gradimento: consigliamo la paprika affumicata. Servire la zuppa calda, guarnendo con un filo d’olio d’oliva extra vergine e prezzemolo fresco tritato.

Porri gratinati al forno



Tagliate i porri a metà per lungo e sciacquateli accuratamente sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali residui di terra. Lessate i porri in acqua bollente salata per circa 5 minuti, o finché saranno leggermente morbidi. Scolateli e lasciateli raffreddare. Pre-riscaldate il forno a 180°C e imburrate una pirofila. Disponete i porri nella pirofila e spolverate con il formaggio grattugiato. Aggiungete dei pezzetti di burro sopra i porri o in alternativa dell’olio di extravergine di oliva. Cospargete poi con una generosa quantità di pangrattato e infornate per circa 20-25 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e croccante.