Inps, ecco la fotografia dell’Italia regione per regione

Le imprese del settore privato non agricolo attive nel 2022 sono cresciute per il secondo anno di seguito, con un incremento dell’1,26% rispetto al 2021. Sono 1.669.941, secondo l’osservatorio dell’Inps. Il maggior incremento è avvenuto nella regione Molise (1,74%) e in Abruzzo (1,74%), seguite dalla Sardegna (1,73%). Le regioni che hanno registrato il minor incremento sono Friuli-Venezia Giulia (0,43%), Marche (0,54%) e Piemonte (0,70%). È aumentato anche numero medio annuo di posizioni lavorative, risultato pari, nell’anno 2022, a 14.905.424, con un incremento di 4,91 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Sempre nel 2022, la somma totale dei contributi annui è di circa 151 miliardi di euro, con una variazione percentuale pari a +8,58% rispetto all’anno precedente. La regione con la maggior presenza di aziende è la Lombardia, che presenta nel proprio territorio il 17,03% delle imprese, mentre quella con minore presenza è la Valle d’Aosta con lo 0,26%. Anche le posizioni lavorative sono maggiormente concentrate in Lombardia e nel Lazio con percentuali pari, rispettivamente, al 25,39% e al 12,94%.