Instagram e Facebook a pagamento: i tuoi dati o i tuoi soldi?

Quante volte guardando il tuo feed Instagram o Facebook hai notato una massiccia presenza di pubblicità? Prestando attenzione possiamo dire che, ad oggi, il nostro feed prevede l’alternanza di un post di chi seguiamo realmente con interesse e sponsorizzazioni o suggerimenti automatici in base a quelle che dovrebbero essere le nostre preferenze.

Sei stanco di vedere ciò che non ti interessa? Bene, da oggi Meta offre una soluzione, ovviamente a pagamento.

Da qualche giorno, infatti a molti utenti è già comparso un avviso sulle due note piattaforme Meta, che annuncia delle nuove versioni a pagamento. È un messaggio che comincia con “Fai una scelta relativa alle inserzioni” e prosegue con l’annuncio di un nuovo piano per gli abbonamenti.

Zuckerberg offre dunque ai suoi utenti la possibilità di abbonarsi mensilmente per utilizzare Instagram e Facebook senza pubblicità. Ovviamente si tratta di una possibilità, non di un passaggio automatico, e per questo chi sceglie “usa senza costi aggiuntivi”, continuerà a poter utilizzare i social nella solita modalità.

L’introduzione della nuova modalità di navigazione è stata creata per ottemperare alle normative europee sulla privacy in continua evoluzione. Attualmente, infatti, l’European Data Protection Board, ha vietato a Meta di utilizzare il trattamento dei dati degli utenti europei per la pubblicità comportamentale, cioè basata sui dati personali e l’attività online di ogni utente.

“Stiamo introducendo la possibilità di sottoscrivere un abbonamento in Ue, See e in Svizzera. A novembre offriremo alle persone che utilizzano Facebook o Instagram che risiedono in queste regioni la possibilità di continuare a utilizzare questi servizi personalizzati gratuitamente con la pubblicità, oppure di sottoscrivere un abbonamento per non visualizzare più le inserzioni. Le informazioni delle persone che decideranno di sottoscrivere l’abbonamento non saranno utilizzate per gli annunci pubblicitari” – queste le dichiarazioni di Zuckerberg.

Facile intuire che la logica sottostante sia “o i tuoi soldi o i tuoi dati” e, dalla scelta di evidenziare nell’avviso arrivato agli utenti la versione gratuita, possiamo dedurre che Meta guadagni più dall’advertising che da questi abbonamenti.

Ma di che costi parliamo?

A seconda che si scelga di attivare l’abbonamento sul web o da mobile, il costo è rispettivamente di 9,99 euro al mese sul web o di 12,99 euro al mese su iOS e Android. Fino al 1 marzo 2024, l’abbonamento iniziale sarà valido per tutti gli account collegati al Centro gestione account dell’utente. Dopo questa data per ogni ulteriore account inserito nel Centro gestione account dell’utente, si applicherà un costo aggiuntivo di 6 euro al mese per gli abbonamenti sottoscritti sul web, e di 8 euro al mese per quelli attivati su iOS e Android.

Foto:Freepik