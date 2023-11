Appello di 4mila accademici al Governo: “Cessate il fuoco a Gaza”

Sono oltre 4 mila gli accademici italiani che hanno aderito all’appello inviato al ministro degli Esteri Tajani, alla ministra dell’Università Bernini e alla Conferenza dei rettori delle università per chiedere un’azione urgente per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza e il rispetto del diritto umanitario internazionale. Proseguono intanto le iniziative negli atenei, di questi giorni quelle all’Orientale di Napoli, alla Cà Foscari a Venezia, all’ateneo di Padova e alla Sapienza di Roma. A Roma inoltre con istanze pro Palestina sono stati occupati nelle ultime ore tre lice, Pilo Albertelli, Visconti, Enzo Rossi e a Napoli il liceo Vico. Il 17 novembre gli studenti dell’Uds scenderanno in piazza per portare all’attenzione della politica e del paese tutto le richieste del manifesto nazionale ‘I diritti non si meritano’. A questa manifestazione, dopo le occupazioni, verranno portate anche istanze a favore del popolo palestinese.