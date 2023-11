Per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente stradale sulla statale 16, all’altezza di Palese e dei campi “De Palo”. Sul posto lunghe code e rallentamenti. La polizia locale invita alla prudenza e a prevedere percorsi alternativi.

Secondo incidente sempre sulla tangenziale questa volta direzione Nord tra Torre a Mare e San Giorgio. (foto repertorio)