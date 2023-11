Bari, la famiglia di un paziente: “Grazie agli angeli del Policlinico”

Una lettera arrivata in redazione da parte della famiglia di Mimmo Gennari, per ringraziare gli operatori del Policlinico di Bari. Mimmo è arrivato in ospedale in condizioni disperate, a causa di una emorragia celebrale e purtroppo non ce l’ha fatta.

Ma la famiglia vuole esprimere i ringraziamenti al Policlinico per l’umanità che hanno ricevuto. “La famiglia di Mimmo Gennari, con la presente – si legge nella lettera – intende porgere i più sentiti ringraziamenti al Policlinico di Bari e tutto lo staff medico operativo dalle ore 19 del 15 ottobre scorso alle ore 8 del giorno successivo, dei seguenti reparti: – Emergenza Sanitaria 118 (in particolare alla dott.ssa Daniela Lomazzo); – Neurochirurgia Universitaria (e in particolare al dott. Carlo Del vecchio e al dott. Walter Marani); – Anestesia e Rianimazione 2 (e in particolare al dott. Antonio Civita)”.

“Purtroppo siamo arrivati in ospedale in condizioni disperate a causa di una grave emorragia celebrale al nostro papà, ma, nonostante lo shock, l’incredulità, lo strazio e la disperazione del momento, questi angeli ci hanno accolto, rincuorato e accompagnato passo per passo, fino alla fine, con una umanità senza precedenti. Ci teniamo a far sì che questo caloroso pensiero e tutta la nostra gratitudine arrivino fino a loro, a dimostrazione del fatto che, pur nel triste epilogo della nostra storia, questi operatori coscienziosi, professionali, dolci e dediti al lavoro, hanno saputo offrire conforto e farci sentire “famiglia”. Gli avevamo chiesto solo di trattarcelo bene, ed è quello che hanno fatto”.