Bari, tornano i “Municipi sonori”: appuntamento a Palese

Dopo i primi concerti di sabato, nella chiesa don Guanella, a Poggiofranco, e di domenica, nell’auditorium dell’I.C. Eleonora Duse, a San Girolamo, torna domani, martedì 14 novembre, alle ore 20, nella chiesa San Michele Arcangelo, a Palese, l’appuntamento con “Municipi sonori d’autunno, La grande festa della cultura si muove con la musica del Petruzzelli”, che vede l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta dal maestro Roberta Peroni, esibirsi in otto concerti gratuiti nei cinque Municipi cittadini.

La rassegna, organizzata dall’assessorato comunale alle Culture in collaborazione con la Fondazione Teatro Petruzzelli, propone un programma musicale dedicato al panorama operistico italiano con brani tratti da: Macbeth, La traviata, Nabucco e Attila di Giuseppe Verdi; Il barbiere di Siviglia e La gazza ladra di Gioachino Rossini; La Gioconda di Amilcare Ponchielli; Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni; Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea; Il cappello di paglia di Firenze di Nino Rota.

“Municipi sonori è un appuntamento ormai atteso dai cittadini, che con grande entusiasmo hanno partecipato in tantissimi ai primi due concerti, determinandone senza dubbio il successo – commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. Ascoltare i brani delle più famose opere liriche eseguite dai sessanta professori dell’orchestra del Teatro Petruzzelli è un’emozione straordinaria, resa ancora più insolita dall’occasione favorita in luoghi diversi dal teatro. Il Petruzzelli è uno dei simboli più importanti della città, che con questi otto concerti permette a tante persone, che non possono raggiungere il teatro, di fruire della grande musica nei loro quartieri di riferimento”.

Questi i prossimi appuntamenti di Municipi Sonori d’autunno:

· martedì 14 novembre, ore 20, chiesa San Michele Arcangelo (Palese)

· mercoledì 15 novembre, ore 20, chiesa di Santa Maria Maddalena (Carrassi)

· giovedì 16 novembre, ore 20, chiesa Del Salvatore (Loseto)

· venerdì 17 novembre, ore 20, chiesa San Francesco d’Assisi (Japigia)

· sabato 18 novembre, ore 20, chiesa di San Gabriele dell’Addolorata (San Paolo)

· domenica 19 novembre, ore 19.30, chiesa della Natività di Nostro Signore (San Pio).