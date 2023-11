In Italia crescono gli attacchi informatici, +40% in soli sei mesi

In Italia crescono in maniera significativa gli attacchi informatici. E’ quanto emerso dal rapporto pubblicato dal Clusit, l’associazione italiana per la sicurezza informatica che evidenzia una crescita del +40% nei primi sei mesi del 2023 rispetto al 2022, quasi quattro volte superiore alla crescita registrata nel resto del mondo, dove si è attestata all’11%.

Entrando più nel dettaglio, nel periodo da gennaio a giugno, le vittime italiane hanno rappresentato il 9,6% del totale. Inoltre, è stato osservato un notevole aumento degli attacchi di ‘hacktivism’ nel contesto di conflitti internazionali, con il 30% del totale (rispetto al 6,9% del 2022). Sorprendentemente, “oltre il 37% degli attacchi di hacktivism a livello mondiale è stato diretto contro organizzazioni italiane”.

Secondo gli esperti, considerando il periodo che va dal 2018 al primo semestre del 2023, a livello globale gli incidenti sono aumentati del 61,5%, mentre in Italia la crescita complessiva è stata del 300%. Nel corso di questi cinque anni, 505 attacchi di particolare gravità hanno colpito organizzazioni italiane, di cui ben 132 – pari al 26% – si sono verificati nel primo semestre del 2023. In questo periodo, l’Italia è stata bersaglio dell’9,6% degli attacchi informatici registrati a livello mondiale. Il mese di aprile ha visto il picco massimo di attacchi, con ben 262 episodi.

A livello globale, gli esperti hanno analizzato un totale di 1.382 attacchi informatici nel primo semestre del 2023. Si è osservato un costante aumento degli attacchi a fini di cybercrime, finalizzati all’estorsione di denaro, che sono stati oltre 1160 a livello mondiale (rispetto ai 2043 dell’intero anno 2022), rappresentando così l’84% del totale. Oltre il 35% di questi attacchi ha avuto successo grazie all’utilizzo di malware, che insieme al ransomware continua a essere la tecnica di attacco predominante utilizzata dai criminali, anche se in modo meno frequente rispetto al 2022 (53%). Si è osservato anche un aumento degli attacchi di tipo phishing e ingegneria sociale, che in Italia hanno avuto un impatto maggiore rispetto al resto del mondo (14% contro l’8,6% globale).

