Al largo di Bari un mega yacht da 150 milioni

Bari e la costa pugliese continuano ad attrarre i mega yacht. E’ di oggi l’ultimo avvistamento: si tratta di “Ice” una imbarcazione da 150 milioni di euro, rimasta attraccata a largo di Bari. Lo yacht si estende per 90 metri di lunghezza, costruito nel 2005 dal cantiere navale Lussen, ha al suo interno sette cabine doppie, camere per 27 membri dell’equipaggio, una piscina e un cinema. A bordo anche un eliporto. Come si legge sul sito “superyachtfan.com”, attualmente il proprietario di Ice è Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente della Guinea Equatoriale, che avrebbe acquistato l’imbarcazione dal miliardario russo Suleiman Kerimov.

Bari non ha ancora la possibilità di fare attraccare i mega yacht. Almeno fin quando non sarà realizzato il porto turistico a San Cataldo.

(foto Boat International)