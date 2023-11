Bari, nuovi bus e assunzioni: “Più sicurezza sui mezzi”

La presidente dell’Amtab, Angela Donvito, è stata ascoltata questa mattina in Comune, in commissione Qualità Dei Servizi . “Il primo argomento trattato durante la riunione è stato quello della sicurezza – dichiara il presidente di Commissione Antonello Delle Fontane- finalmente i cittadini potranno usufruire di un servizio sicuro in quanto i nuovi dei mezzi di recente entrati nella flotta Amtab avranno la predisposizione di una videosorveglianza direttamente collegata con la cabina di regia della Polizia Locale, una battaglia che come Commissione abbiamo considerato prioritaria sin dal mio insediamento come presidente, ed è importante che l’acquisto di questi nuovi 24 bus sia un punto di partenza che miri al totale ammodernamento della flotta nei tempi più brevi possibili”.

La commissione ha ancora una volta sottolineato la necessità di potenziare gli sportelli Amtab anche alla luce della forte tendenza a digitalizzare le richieste di abbonamento che penalizza le fasce di utenza poco inclini all’utilizzo delle periferiche informatiche.

Durante l’audizione tenutasi a Palazzo di Città, la Presidente Donvito ha evidenziato l’esigenza di sensibilizzare i giovani alla cura del bene pubblico, evitando tutti quegli episodi di vandalismo che spesso trovano l’apice nella notte di Halloween, attraverso un progetto che porti Amtab nelle scuole del secondo ciclo con un’attività di sensibilizzazione. Tra gli altri argomenti trattati è emersa la carenza di Autisti a cui Amtab dovrà far fronte attraverso nuove assunzioni ed anche la necessità di dialogare con la Regione per adeguare i criteri di finanziamento fermi a parametri stabiliti quasi 20 anni fa.

“Dopo i primi fisiologici mesi di assestamento la presidente ha mostrato voglia di dialogare con la Commissione con l’obiettivo comune di adeguare gli standard del Servizio di Trasporto Barese che di certo non viene da anni sereni; le sfide future, dal Brt all’arrivo dei mezzi elettrici, sono opportunità che Amtab dovrà e potrà utilizzare per rilanciarsi” conclude Delle Fontane.