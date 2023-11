Bari, solo macerie al posto del Barium: “Il dolore di una città”

Una foto delle macerie al posto del teatro Barium, la culla di Gianni Colajemma, attore barese scomparso prematuramente nel 2021. Il teatro in via Colletta ormai è solo un ricordo. “Questo è ciò che resta del Teatro Barium – scrive Caro Gianni scusa se il tuo sogno nella città di “sii felice sei a Bari” non è potuto proseguire e un pensiero anche a Mino co/fondatore del Teatro”.

E tanti sono i commenti di chi serba un ricordo di Gianni e del suo teatro. “Oggi è una giornata di lutto per Bari, lutto per Gianni Colajemma e Mino Barbarese che avevano un sogno, un sogno diventato macerie”. Ed ancora: “Quanta tristezza dove invece ci sono state risate e divertimento…. cari Gianni e Mino…. chissà da lassù cosa state pensando, ci mancate”.

“Che tristezza, anni di sacrifici ridotti in macerie, un vero dolore, una ferita profonda al cuore. Gianni e Mino da lassù continuano a soffrire. Addio teatro Barium, le grandi emozioni rimarranno sepolte sotto quelle macerie e almeno quelle, nessuno potrà distruggerle”.