Chef giapponesi a lezione di cucina pugliese, l’incontro a Tokyo

L’Hattori Nutrition College a Tokyo è una delle scuole di arti culinarie e dietetica più prestigiose del Giappone, rinomata per l’insegnamento di tecniche di cucina sane e “amiche del corpo”. Oggi la chef stellata Solaika Marrocco, di Lecce, ha tenuto una masterclass per illustrare a sessanta studenti le basi della cucina tradizionale regionale, ed in particolare le ricette del polpo in pignata e delle orecchiette al sugo con la ricotta forte.

Gli studenti di questo college sono formati sia come nutrizionisti che come chef in grado di preparare cibo delizioso tenendo pienamente conto della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Far conoscere e apprezzare l’enogastronomia pugliese in un contesto così autorevole e influente a livello internazionale costituisce un’opportunità di promozione della Puglia e dei suoi prodotti di assoluto rilievo. Il programma della missione istituzionale della Regione Puglia in Giappone prevede infatti attività finalizzate al rafforzamento degli scambi culturali, turistici, commerciali e imprenditoriali.

Il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese ha poi incontrato a Osaka Marco Prencipe, Console Generale italiano a Osaka e Mario Vattani, Commissario generale per la partecipazione dell’Italia all’Expo . Si è parlato, durante le riunioni di lavoro, dell’importanza della costruzione di collaborazioni istituzionali, anche in vista del grande appuntamento di Expo Osaka 2025.

“Siamo qui a Osaka nella regione del Kansai – ha dichiarato Piemontese – che è una delle più dinamiche del Giappone. Vorrei ringraziare il Console generale italiano Prencipe che, tra le altre cose, è un nostro conterraneo originario di Monte Sant’Angelo: sta aprendo le porte della Puglia a tutta una serie di possibilità, non solo culturali, ma anche di scambi economici tra questa importantissima regione giapponese e la nostra Puglia. Stiamo lavorando anche con la Camera di Commercio Italo orientale, e quindi col il sistema della rappresentanza delle imprese, con l’obiettivo di creare un punto d’incontro tra le molteplici potenzialità che questo territorio offre alla Puglia anche in vista dell’Esposizione Mondiale del 2025 qui a Osaka”.

“Sono molto contento di essere in questi giorni con la delegazione della Regione Puglia qui a Osaka – ha aggiunto il console Prencipe – Il quadro è quello della Settimana della cucina italiana nel mondo. La Puglia è una regione dinamica e innovativa sotto diversi profili: culturale, economico, commerciale e industriale. Sono sicuro che la sua presenza qui sia prodromica a quella che sarà una sua partecipazione molto attiva in occasione di Expo Osaka 2025”.

La delegazione pugliese nel pomeriggio ha incontrato il direttore Nakanoshima Museum, Sugay. Domani, ad Osaka, ci sono diversi incontri in programma: con l’Expo Promotion Bureau, con il direttore del The Entrepreneurial Museum of Challenge and Innovation, Sait, e con il direttore di Osaka Convention & Tourism Bureau, Mizohat. La Giornata si concluderà con Puglia Lifestyle Dinner la cena di networking in collaborazione con il Consolato d’Italia, occasione di incontro e scambio tra imprese e istituzioni italiane e giapponesi, con il concerto del Quartetto d’archi della Fondazione Petruzzelli.