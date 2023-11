Cura palliative, la Puglia guarda avanti: ok al piano di potenziamento

La Giunta regionale pugliese ha approvato il nuovo piano di potenziamento delle cure palliative, predisposto con il supporto del Tavolo tecnico regionale. “Proseguiamo – ha detto l’assessore alla Sanità, Rocco Palese – con il varo di provvedimenti pianificatori che sono strumenti nelle mani delle aziende sanitarie e ospedaliere per creare reti di cura, di assistenza e di trattamento che prendano in carico i malati anche per queste delicate terapie. E’ rilevante aver individuato il Giovanni XXIII di Bari come centro di riferimento per cure del dolore e palliative pediatriche”.

Il provvedimento prevede una serie di interventi e azioni di miglioramento, anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di copertura del 90% della popolazione interessata. Tra gli interventi previsti: l’istituzione del tavolo tecnico dell’adulto e istituzione di un organismo di coordinamento regionale; l’istituzione della rete regionale di cure palliative dell’adulto e pediatriche, con particolare attenzione alle malattie rare; la nomina dei referenti aziendali; l’attivazione dei codici di prestazione per le cure palliative. Inoltre è stata prevista l’istituzione di un Centro di riferimento regionale di terapia del dolore e cure palliative pediatriche nell’ospedale Giovanni XXIII di Bari.