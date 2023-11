Si rompe condotta, chiuso tratto della statale “Dei Trulli”

A causa della rottura di una tubazione idrica fognante è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, un tratto della strada statale 172 “Dei Trulli” a Locorotondo, in provincia di Bari. La chiusura si è resa necessaria per consentire in piena sicurezza le operazioni di ripristino delle condotte e per svolgere efficacemente le attività di pulizia del piano viabile. Il traffico viene deviato lungo la viabilità urbana, tra il km 43,209 ed il km 43,100, come da indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. (foto repertorio)