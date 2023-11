Spray salvavita per i bimbi diabetici, l’appello: “Torni gratuito”

“Torni ad essere gratuita la formulazione spray del glucagone, farmaco salvavita che permette una migliore gestione in caso di gravi crisi ipoglicemiche dei bimbi con diabete 1, specie a scuola”. Questa la richiesta dell’associazione di pazienti Diabete Italia, in occasione di un convegno sulla giornata mondiale del diabete alla Camera. “Il glucagone spray – spiega Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia – permetteva soprattutto agli operatori scolastici di potersi assumere la responsabilità con maggiore serenità nella gestione dei bambini con diabete a scuola. La precedente formulazione in siringa era più complessa da fare in caso di rischio di ipoglicemia grave perdita di coscienza.

Questo farmaco è rimasto in fascia A, cioè rimborsabile, per un paio di anni, adesso è passato in fascia C, a pagamento. È un farmaco che arriva a costare 150 euro nelle farmacie, una spesa pesante per le famiglie. La nostra richiesta è che torni ad essere rimborsabile, governando meglio la dispensazione e nel caso ci fossero problemi limitandolo alla fascia pediatrica”. “È sufficiente che i bambini ne abbiano uno a scuola e uno a casa, ma può bastarne anche uno solo – conclude Nervo – questo farmaco può aiutare i bimbi diabetici ad essere più inclusi nell’attività scolastica in sicurezza”.