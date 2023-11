A Bari la tappa conclusiva dell’International Street Food

La tappa conclusiva dell’International Street Food approda a Bari. Su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone, la giunta ha infatti approvato questa mattina l’organizzazione dell’evento “International Street Food”, in programma da venerdì 17 a domenica 19 novembre all’esterno del parco di largo 2 Giugno, con la contestuale concessione del patrocinio gratuito.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada con il supporto organizzativo della Confartigianato di Bari-Brindisi, si pone l’obiettivo di far conoscere al pubblico le eccellenze nazionali e internazionali dello street food grazie all’allestimento di uno spazio interamente dedicato al gusto e al cibo di qualità. All’evento, infatti, parteciperanno i migliori food truck itineranti, italiani ed esteri, che proporranno diverse prelibatezze sui loro mezzi allestiti per le attività di preparazione e somministrazione. Nel corso della manifestazione, che ospiterà anche gli stand di alcuni birrifici artigianali nazionali e internazionali, sarà possibile scegliere prodotti enogastronomici tra una variegata selezione dei migliori cibi del settore, dolci e salati.

“Il cibo di strada è una componente tradizionale della nostra cultura, sulla cui valorizzazione abbiamo scommesso sin dall’inizio dell’amministrazione Decaro, riscuotendo grande consenso da parte dei baresi – commenta Carla Palone -. Questo weekend a parco 2 Giugno ci sarà solo l’imbarazzo della scelta per deliziare anche i palati più esigenti: ringrazio la Confartigianato e l’Associazione italiana dei ristoratori di strada per aver scelto Bari come tappa conclusiva del tour italiano di quest’anno” – ha concluso.

“Ci prepariamo a una tre giorni in cui Bari ospiterà una tappa dell’International Street Food Festival – dichiara Angela Pacifico, direttrice di Confartigianato Bari -. Produzioni artigianali tipiche, sempre più trendy, che garantiscono il massimo rispetto delle materie prime e delle tecniche di lavorazione tradizionali. La tappa barese, realizzata in collaborazione con Confartigianato Bari, è frutto dell’accordo di partnership siglato lo scorso aprile tra Confartigianato e A.I.R.S. APS – Associazione Italiana Ristoratori di Strada” – conclude. L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà venerdì 17 novembre dalle ore 18 alle 24 e sabato 18 e domenica 19 novembre dalle ore 12 alle 24.

Foto freepik