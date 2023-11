A Fasano “Luci di Natale: The World of Animals”: 50 installazioni

È in programma sabato 18 novembre alle 19.30 in piazza Ciaia la grande cerimonia inaugurale, del progetto “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals”, una mostra a cielo aperto di sculture luminose a tema ‘animali’. Orsi polari, pinguini, gorilla, scimmie, giraffe, elefanti, farfalle pavoni, canguri, cammelli, leoni sono solo alcune delle specie animali raffigurate da 50 installazioni luminose giganti che animeranno il centro storico, per festeggiare il 50esimo anniversario dello Zoosafari di Fasano – il secondo più grande d’Europa – e a cui è legato indissolubilmente il nome della cittadina pugliese.

Durante la serata la città vivrà un momento unico, con la danza di professionisti pugliesi di fama internazionale, il maestoso spettacolo di fuochi barocchi e le musiche evocative di Camille Saint-Saëns, Max Richter, Debussy e Strauss. Il progetto è promosso dal Comune di Fasano, ideato e realizzato da Euforica e Paulicelli, azienda storica pugliese specializzata nella progettazione e nell’installazione di luminarie artistiche, in collaborazione con il Ministero del Turismo, la Regione Puglia, lo Zoosafari e la sezione pugliese dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

L’intero progetto ha come obiettivo l’accessibilità: grazie a quadri tattili delle opere proiettate, modellini 3D che riprodurranno in scala le sculture luminose degli animali e alla traduzione delle immagini in descrizioni-audio multilingue quello di Fasano è un esempio virtuoso di percorso di luminarie e videoproiezioni urbane accessibili anche a ciechi e ipovedenti.

Oltre alle tradizionali luminarie natalizie che adorneranno strade e piazze della città di Fasano sarà possibile ammirare, sulle facciate delle principali chiese cittadine, le proiezioni di opere di arte sacra legate al mondo degli animali. Il 4 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità è in programma la presentazione dei modellini tattili e delle stampe 3d mentre l’ 8 si terrà l’evento di accensione dell’albero di Natale con il coinvolgimento dei bambini; sempre nel mese di dicembre, sono previste anche alcune aperture straordinarie dello Zoosafari per immergersi nell’atmosfera natalizia tra giostre, spettacoli, animazione, street food e artigianato.

L’iniziativa “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals” fa parte del più ampio progetto “The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano” per celebrare questo anniversario speciale attraverso una programmazione culturale della durata di circa 6 mesi che prevede eventi culturali e artistici, progetti didattici per le scuole primarie del territorio e una conferenza-studio a tema zoologico.