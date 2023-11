Bari, i semafori “biancorossi”: entro l’anno altri 29 impianti

Sono in corso i lavori di sostituzione degli impianti semaforici in città ed entro l’anno ne saranno rimpiazzati 29 di cui 26 sostituiti completamente con i nuovi impianti a led e gli altri 3 aggiornati con tecnologia countdown e controllo a distanza. Si tratta di sistemi più resistenti rispetto alla plastica, perché in alluminio, e più efficienti in quanto viene utilizzata tecnologia a led.

I nuovi impianti che il Comune sta sistemando proprio in questi giorni, con un appalto complessivo da un milione e 250mila euro sono: in via Napoli ad incrocio con via Scionti, via Mercadante, via Bellini, alla caserma Briscese, via di Maratona, via Caracciolo, via Tommaso Fiore, via Bonazzi; via Crispi; via Fieramosca; via Adriatico all’altezza dell’ex Cto; corso Vittorio Veneto ad angolo con via Caracciolo e via Ravanas; sul lungomare Imperatore Augusto al giardino Sorrenti; via Ravanas ad angolo con via Crisanzio; via Di Tullio ad angolo con via Albanese e viale Ennio e ad angolo con via Lembo e Salandra; via P. Lembo ad angolo con via Campione; via Petroni ad angolo con via Lembo; viale Quinto Ennio ad angolo con via Foggia; via Campione; via Pasubio; via Papa Giovanni XXIII ad angolo con viale Concilio Vaticano II e con corso Benedetto Croce; viale Papa Pio XII ad angolo con via Sergio Pansini e con viale Kennedy; via Martin L. King; via Maria Cristina di Savoia ad angolo con via dei Mille e via A. Omodeo ad angolo con via Salvemini.

Sono dotati di countdown che permette al pedone di conoscere i tempi per l’attraversamento e in alcuni casi anche di dispositivi acustici per non vedenti. Entro il 2025 tutti i semafori saranno rimpiazzati dalla nuova tecnologia a led. Anche se la tendenza dell’amministrazione è di eliminare i semafori, dove è possibile, e realizzare rotatorie. Come è stato fatto ad esempio in via Bruno Buozzi.