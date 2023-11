Edoardo Bennato live al Teatro Petruzzelli di Bari il 16 novembre

Edoardo Bennato farà tappa al Teatro Petruzzelli di Bari il 16 novembre 2023 con un imperdibile concerto ad alto contenuto Rock&Blues. Un’esperienza emozionale per ripercorre la carriera musicale del cantautore campano con i suoi brani più celebri ed una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Non c’è”. Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue ormai da anni. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.

BIOGRAFIA

Musicista e cantautore italiano di Bagnoli, periferia di Napoli. Dopo una esperienza musicale trascorsa a Londra come busker alla ricerca di nuove sonorità, inizia ad esibirsi come one-man-band suonando simultaneamente la chitarra, il kazoo e il tamburo a pedale producendo una propria e originale tendenza musicale direttamente influenzata dai grandi nomi del blues e del rock – come Neil Sedaka, Paul Anka, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ray Charles ed Elvis Presley – e contaminata da accenti propri della musica mediterranea.

Il suo album di debutto è “Non farti cadere le braccia”, pubblicato nel 1973 e prodotto da Sandro Colombini; nel 1977 con l’album “Burattino senza fili” – una serie di canzoni che rievocano la celebre favola di Pinocchio – diventa il primo artista italiano a realizzare video-clip ed in seguito, grazie a un trionfale tour in giro per l’Italia, diviene il primo cantante nazionale a segnare gli 80 mila spettatori nel celebre stadio di San Siro a Milano; un evento che lo porterà a varcare i confini italiani con il primo tour europeo.

Memorabili i suoi concerti all’Hallenstadium di Zurigo, al Prater di Vienna (1977), le sue partecipazioni al Montreux Jazz Festival (1887, 1992), all’Apollo Theatre di New York City (1987), al Hiighline Ballroom sempre in New York City (2010), a Toronto presso The Mod Club (2010) e all’Arcub Club di Bucarest (2010).

Tra gli innumerevoli successi ricordiamo in questa breve biografia la canzone ufficiale dei Campionati Mondiali di Calcio del 1990 “Un’estate italiana”, cantata insieme a Gianna Nannini; brano che rimase nelle hit parade per 4 mesi.Nel 2007 firma la colonna sonora del musical teatrale Peter Pan nella versione italiana; un incredibile successo di pubblico e critica che ha portato il cantautore a produrre una versione inglese delle celebri canzoni tratte dall’album “Sono solo canzonette”, progettando così una nuova versione teatrale in lingua inglese.

Nel 2010 escono due lavori discografici: un Lp completamente inedito dal titolo “Le vie del rock sono infinite”, nel quale è possibile ritrovare l’imprevedibilità e l’acuto sguardo osservatore dell’artista, e “MTV Storytellers”, una raccolta dei successi più noti ma anche di nuovi brani ri-arrangiati e cantati insieme ad artisti quali Morgan, Roy Paci, Giuliano Palma & The Bluebeaters, i Finley.

Nel settembre 2012, dopo l’enorme successo di pubblico e critica de ‘Peter Pan il Musical’ viene allestita una replica all’Arena di Verona con Edoardo Bennato e la sua band al completo per una esibizione live che accompagna l’intero spettacolo con duetti fra gli attori e il cantante.

A fine ottobre 2015 è uscito il suo ultimo album di inediti:‘Pronti a salpare’, 14 brani che come sempre riescono a fotografare con sarcasmo e ironia la società in cui viviamo. Il brano che da titolo all’album vince nel 2016 il premio Amnesty International.

Oggi, con all’attivo 28 album, Edoardo Bennato è ancora in piena fase creativa: nell’estate 2019 è uscito il singolo ‘Ho fatto un selfie’ e nell’aprile di quest’anno, in pieno lockdown per il Covid, il brano realizzato con il fratello Eugenio ‘La realtà non può essere questa’.

Nel 2020 escono: il suo nuovo libro ‘Girogirotondo – Codex Latitudinis’ un lungo un viaggio all’interno delle contraddizioni di un Occidente oggi più che mai costretto a ripensare se stesso; il suo ultimo album ‘Non c’è’ in versione CD e doppio vinile.

Nel 2021, a 45 anni dalla sua pubblicazione, Sony Music/Legacy Recordings rilancia uno dei più grandi capolavori della discografia rock italiana: LA TORRE DI BABELE, album iconico della carriera di EDOARDO BENNATO e punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico del 1976, in una speciale edizione celebrativa con la rimasterizzazione dei nastri originali e con 16 brani live del ’76 e ’77.