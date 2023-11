Fiorello e il militare a Bari, il video in dialetto virale su Tik Tok

Il passato di Fiorello a Bari ricordato in un video diventato virale sui social. È quanto accaduto nelle scorse ore, quando lo showman, fermato da un fan nella zona del programma “Viva Rai 2” ha partecipato a un divertente siparietto accogliendo la richiesta di quest’ultimo di salutare la moglie. Fiorello, senza neanche battere ciglio, ha partecipato al “momento” non solo sfoggiando un accento tipico del dialetto Barese, ma anche ricordando il suo passato nel capoluogo pugliese, tra militare e uscite nei quartieri, come Carbonara, ma non solo.

“Due parole per sua moglie Francesca che salutiamo – dice Fiorello nel video – mi ricordo quando stavo alle casermette in viale Kennedy. Uscivo e andavo a Torre Canne e a Carbonara” – ha evidenziato in riferimento al periodo in cui partecipava all’esperienza nella leva militare, agli inizi degli anni ’80.

Foto e video Tik Tok