In Puglia è emergenza pronto soccorso: “Situazione critica”

In Puglia cresce l’emergenza dei pronto soccorso, in particolare per l’assenza di medici. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese che, nel corso del Consiglio Regionale, ha risposto a un interrogazione evidenziando le criticità.

“Sulla situazione della criticità non solo dei pronto soccorso di Taranto ma anche dei pronto soccorso regionali e, purtroppo, anche a livello nazionale noi siamo in un contesto di emergenza. Questo è un dato di fatto per la carenza di medici. È un problema molto, molto serio – ha dichiarato Palese – la nostra regione, penso che sia l’unica ormai, non è stata costretta a far intervenire i gettonisti all’interno dei pronto soccorso. Perché quasi in tutta Italia si sta ricorrendo per la copertura dei pronto soccorso con i gettonisti. Con turni massacranti si sta riuscendo a far sì che la Puglia non ricorresse ai gettonisti. Io non è che sia assolutamente contrario rispetto alla situazione dei gettonisti e quant’altro, pongo un problema di sicurezza” – ha evidenziato.

“Intanto – ha detto infine – arriva a coprire un turno un medico sconosciuto alla struttura. Poi, se un medico deve coprire un turno all’interno del pronto soccorso, o deve essere specializzato o deve essere come materia equipollente, perché sennò non lo può coprire. Ai gettonisti non viene chiesto” – ha concluso.

