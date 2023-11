Taranto, picchiano vigilante e gli rubano pistola: due arresti

Prima hanno picchiato una guardia giurata, poi gli hanno sottratto la pistola in dotazione completa di caricatore con undici proiettili. Per questa ragione, due uomini, uno di 43 l’altro di 35 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Taranto. I due, nello specifico, sono accusati di rapina in concorso. Secondo quanto ricostruito, una volta bloccati dai poliziotti, i due presunti rapinatori, avrebbero ammesso le proprie colpe.

Foto repertorio