Bari, più alberi e nuova area fitness nel parco del San Paolo

Più alberi e nuova area fitness, diverse le novità che riguardano il parco Giovanni Paolo II del quartiere San Paolo dove proseguono i lavori di riqualificazione. Dal teqball ai tavoli con le scacchiere, ma non solo. Questa mattina il sindaco Antonio Decaro e l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnati dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonello Delle Fontane e Italo Carelli, si sono recati al parco per verificare l’andamento dei lavori che hanno tra gli obiettivi la rifunzionalizzazione e l’incremento del verde. Al sopralluogo hanno partecipato anche il presidente del Municipio III Nicola Schingaro e alcuni consiglieri municipali 5 Stelle.

L’intervento rientra nell’ambito della più ampia azione sperimentale – finanziata nel complesso per 8 milioni di euro con risorse del PON Metro – messa in campo dal Comune di Bari in tutti i quartieri della città per l’incremento del verde urbano (greening e forestazione), il contenimento dei cambiamenti climatici e il contrasto dell’effetto isola di calore. Al termine dei lavori il parco, che già dispone di un’area pattinaggio con annesso campo da minibasket e di un’area ludica, sarà dotato di una nuova area destinata al fitness in una zona prossima all’ingresso sud, dove gli spazi permettono di associare, all’attività svolta con gli attrezzi, anche quella aerobica: a tal fine, su una superficie in pavimentazione antitrauma di circa 120 mq, saranno installati una cyclette, un manual reel “avvolgi cavo”, un tai chi spinner per il movimento braccia, un complesso calistenico e una panchina munita di pedaliera. Inoltre, in una zona prossima alla pista di pattinaggio sarà inserito un tavolo da teqball, una disciplina in forte espansione che consente di affinare la propria tecnica nel gioco del calcio attraverso colpi calibrati su un tavolo di dimensioni prossime a quelle di un tavolo da ping pong. Si tratta della prima installazione in città di un tavolo da gioco del genere, che consente agli sportivi di cimentarsi anche con il ping pong, la pallavolo, il tennis e il quatch (una combinazione di diversi giochi con la palla).

Quanto all’azione di greening, sarà incrementato il numero degli alberi presenti, che vertono in buono stato, con l’intenzione di rimarcare il serbatoio ecologico e di biodiversità in una zona della città in cui risulta marcato il limite città-campagna: nel corso dei lavori saranno perciò messi a dimora esemplari di platani (Platanus acerifolia) e arbusti di alloro (Laurus Nobilis), mirto (Myrtus Communis), pitosforo (Pittosporum Tobira), rosmarino (Rosmarinus officinalis), buddleia (Buddeja spp.) e ligustro (Ligustrum). Infine, per aumentare l’attrattività di questo spazio pubblico per il tempo libero e il relax, saranno posizionati due tavoli in pietra con scacchiera. I lavori ammontano complessivamente a circa 100mila euro.

“Stiamo monitorando settimanalmente l’avvio dei cantieri degli interventi sperimentali diffusi in tutta la città – ha spiegato Giuseppe Galasso – quello nel parco Giovanni Paolo II è uno dei più importanti perché si pone tra gli obiettivi quello di potenziare una delle più grandi aree verdi della città, e la più grande del quartiere San Paolo, potenziando sia la dotazione di verde sia quegli elementi (attrezzi sportivi e giochi) che favoriscono l’attrattività dell’area e la socialità. Oggi è stato importante verificare le prime fasi di cantierizzazione e condividere il cronoprogramma dei lavori con l’azienda e i rappresentanti del territorio. Questo intervento, inoltre, rappresenta uno dei punti dell’agenda condivisa dal Movimento 5 Stelle e dall’amministrazione comunale per i prossimi mesi di legislatura” – ha concluso.

“Oggi possiamo ritenerci moderatamente soddisfatti – hanno commentato invece i consiglieri Antonello Delle Fontane e Italo Carelli – perché i nostri sforzi e quelli dei colleghi del Municipio III, Chiara Riccardi e Giuseppe Catalano, iniziano a vedersi concretizzare. La realizzazione di quest’area fitness è uno dei punti presenti all’interno dell’agenda programmatica presentata nel mese di settembre al sindaco Antonio Decaro da parte del Movimento 5 Stelle Bari. In questo documento sono presenti una serie di argomenti che da sempre hanno caratterizzato l’attività politica del Movimento Cinque Stelle. Nello specifico questo luogo, che andrà ad arricchire ancora di più la proposta di sport, svago e tempo libero del quartiere San Paolo, è stato proposto in Consiglio comunale dal Movimento 5 Stelle a valere sui fondi per le periferie stanziati dal governo Conte”.