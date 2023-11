Bisceglie, batteri nell’acqua di una scuola: chiuso per tre giorni

Batteri nell’acqua di una scuola. Accade a Bisceglie, in particolare al plesso scolastico San Giovanni Bosco (terzo circolo) che adesso, in seguito alle analisi svolte dal Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della Asl Bat dalle quali è emersala presenza nell’acqua di una concentrazione fuori norma di un gruppo di batteri coliformi, resterà chiuso per tre giorni, ovvero da domani, 17 novembre, sino al 20.

Martedì scorso, il Comune, aveva già disposto la sospensione della erogazione idrica per uso potabile. Si trattava però di una misura “precauzionale”. Da questo pomeriggio invece, scrive il Comune in una nota, sono in corso interventi di sanificazione dell’impianto idrico dell’edificio scolastico oltre a interventi di sostituzione della cisterna. La scuola, si legge ancora nella nota “riaprirà dopo aver ricevuto il risultato delle nuove analisi che saranno eseguite nei prossimi giorni dopo il completamento degli interventi”.

Per ragioni di sicurezza, il sindaco Angelantonio Angarano, ha anche disposto la chiusura degli altri tre plessi afferenti al terzo circolo, in particolare la scuola dell’infanzia in via carrara Gioia, il plesso Angela Di Bari in via Giuseppe Di Vittorio e il plesso Paola Belsito in via degli Aragonesi. “La chiusura della sede centrale in cui si trovano gli uffici della segreteria e della dirigenza – si legge infine nella nota – non consente il normale svolgimento delle attività didattiche anche nei rimanenti plessi del terzo circolo didattico”.

Foto freepik