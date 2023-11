Il voucher psicologico consiste in un contributo economico che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro eroga a rimborso delle spese sostenute delle studentesse e degli studenti di UniBa per percorsi di psicoterapia e di sostegno psicologico effettuati presso professionisti privati. Si tratta di una misura, unica esperienza in Italia, che punta a sostenere il benessere psicofisico nella comunità studentesca universitaria.

L’intervento si aggiunge e si integra con i servizi già proposti ed erogati dall’Unità Operativa di Counseling Psicologico Universitario che fornisce alle studentesse e agli studenti un supporto breve, di massimo 5 incontri più un follow-up, orientato a superare le difficoltà connesse alla vita universitaria nell’immediatezza, ma non può realizzare un supporto prolungato di tipo terapeutico per situazioni che si allargano alla sfera familiare, amicale, sociale e che contribuiscono – in taluni casi – a rallentare e bloccare i percorsi di studio.

Al fine di gestire queste condizioni di fragilità psicologica, quindi, l’Università di Bari ha previsto questa ulteriore misura di sostegno. Tale necessità è motivata dall’incremento delle richieste di presa in carico pervenute al Counseling nell’ultimo anno, dovuto al fatto che molti studenti e studentesse continuano a vivere un forte disagio connesso a quanto avvenuto durante il periodo pandemico e post pandemico e alle pressioni socio-culturali verso la performatività a tutti i costi, sperimentando forti cali motivazionali, senso di perdita di controllo, ansia e tristezza, con conseguenti ritardi nel percorso universitario fino a veri e propri blocchi di carriera e abbandoni. Possono fare richiesta del rimborso le studentesse e gli studenti, le dottorande e i dottorandi, le specializzande e gli specializzandi che, al momento della data di presentazione della domanda, risultino essere regolarmente immatricolati e/o iscritti per l’a.a. 2022/2023 ad un corso di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Laurea Vecchio Ordinamento, Dottorato di Ricerca e/o Scuola di Specializzazione dell’Università di Bari, con un ISEE per la prestazione per il diritto allo studio universitario non superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00). Le risorse messe a disposizione per tale misura sono di 90.000 € e si può fare richiesta fino all’esaurimento dei fondi e comunque non oltre la scadenza dell’Avviso, prevista per il 30 Aprile 2024.

Il Voucher prevede l’erogazione una tantum di un contributo di tipo economico per un importo massimo di € 300,00 (trecento/00), a rimborso delle spese sostenute per aver usufruito di prestazioni professionali di sostegno psicologico e/o psicoterapia, effettuate presso professionisti psicologi/psicoterapeuti.

Per tutte le informazioni è possibile far riferimento alla pagina del Counseling Psicologico di UniBa, cliccando al seguente link: https://www.uniba.it/it/studenti/servizi-e-opportunita/counseling-universitario