Meteo, in Italia torna il maltempo: allerta anche in Puglia

Le temperature alte e le giornate piene di sole, quasi primaverili, stanno per fare spazio al vero e proprio autunno, con venti forti di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. Lo rende noto la Protezione Civile che per la giornata di domani ha diramato allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Toscana, Calabria e Basilicata.

L’allerta però non esclude anche altre regioni. In particolare, a partire da questa notte, sono in arrivo venti forti di burrasca dai quadranti occidentali su Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. Dalla mattina di domani invece l’allerta riguarderà anche i quadranti settentrionali, fino alla Provincia Autonoma di Bolzano, ma anche Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Foto repertorio