Palo del Colle, raffica di proiettili davanti a un bar

Sparatoria a Palo del Colle. È avvenuto nella tarda mattinata, in zona 167, tra via Basilicata e viale Mediterraneo. I colpi, una decina circa secondo quanto emerso, sarebbero stati esplosi davanti a un bar. Quest’ultimo ha riportato danni nella parte esterna. Non si registrano feriti.

Sul posto immediato l’intervento di Carabinieri, Polizia locale, polizia scientifica e guardia di finanza che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto supportati anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Non si esclude nessuna ipotesi.

Foto repertorio