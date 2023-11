Sicurezza, stretta su truffe agli anziani e ai borseggiatori

Stretta sulle truffe agli anziani e sulle borseggiatrici, ma anche maggiore tutela alle forze dell’ordine qualora siano oggetto di violenza o lezioni. Sono solo alcune delle nuove norme contenute nel pacchetto sicurezza approvato nel pomeriggio dal Governo.

Nel pacchetto è anche stato introdotto un nuovo reato per punire chi partecipa o organizza rivolte nelle carceri o Cpr, con reclusione fino a sei anni, ma anche il contrasto alle occupazioni abusive con procedure “lampo” per liberare gli immobili e, inoltre, una stretta a tutela degli anziani e misure specifiche riguardanti l’anti-borseggio e anti-accattonaggio dei minori “Orgogliosa dell’importante ‘pacchetto sicurezza’ approvato oggi in Consiglio dei Ministri” – ha commentato sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo il punto su alcune delle “iniziative più rilevanti”.

Foto archivio