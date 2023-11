Taranto, entra in casa della nonna e l’aggredisce: arrestato

Si è intrufolato di notte in casa della nonna nel tentativo di cercare denaro e, quando è stato scoperto da quest’ultima, l’ha aggredita colpendola con una stampella. È quanto accaduto a Taranto, in particolare a Grottaglie. Protagonista, un 21enne, nipote della donna, tossicodipendente.

A rendersi conto di quanto stava accadendo, alcuni giovani che, preoccupati dalle urla della donna, hanno bussato alla porta dell’anziana prestandole soccorso. Inutile il tentativo di fuga del 21enne bloccato per strada dai passanti giunti sul luogo per supportare la donna. I poliziotti, arrivati sul luogo, hanno incontrato il 21enne a torso nudo e in evidente stato di alterazione, presumibilmente dopo aver assunto stupefacenti, mentre era intento a inveire nei confronti di alcuni giovani.

Dopo aver ristabilito l’ordine i poliziotti hanno ascoltato l’anziana che ha raccontato di essere stata svegliata a notte fonda da un uomo coperto da un lenzuolo che si era introdotto nel suo appartamento. Il 21enne, l’avrebbe poi aggredita facendola finire per terra e colpendola sia con le mani, sia con una stampella. Nel corso dell’aggressione la donna avrebbe riconosciuto la voce del nipote. Da ulteriori accertamenti è emerso che qualche ora prima, il giovane, aveva prelevato di nascosto le chiavi dell’appartamento della nonna per poi tornare alla ricerca di denaro.

Foto repertorio